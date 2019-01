Beypazarı "Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Törenine" ev sahipliği yaptı

Anadolu Yerel Yönetimler dergisinin internet sitesinde oylamaya çıkarılan ve son olarak dergi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan belediye projeleri ‘Beypazarı Kültür Sarayı'nda düzenlenen görkemli ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Beypazarı Kültür Sarayı'nda düzenlenen ödül töreninin de, ülkenin farklı noktalarından Beypazarı'na gelen belediye başkanları, altyapı, atık su arıtma, kırsal kalkınma destekleri, kardeş şehir projeleri, köy okulları projeleri, sosyal yardımlar, ulaşım, kreş ve gündüz bakımevleri, park ve peyzaj projeleri, kentsel dönüşüm, turizm, gönül belediyeciliği, engelli bakım evleri, içme suyu, sosyal yaşam, yenilenebilir enerji kaynakları, jeotermal kaynaklar, istihdam, millet bahçesi, spora ve gençliğe teşvik gibi birçok projede ödül aldı.

Beypazarı Belediyesi de "Sosyal Belediyecilik" alanında hayata geçirdiği "Şefkat Eli" projesiyle ödüle layık görüldü. Hayata geçirilen proje ile ilçedeki yardıma ve bakıma muhtaç kimselerin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren, sosyal belediyecilik adına her kesimi kucaklayan projeler üretmeyi hedefledik. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekiplerimiz; her yıl 2 bin aileye kıyafet, gıda ve yakacak yardımı yaparken 850 hanede yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın kişisel bakım, sağlık taraması ve ev temizliklerini yaptı. Periyodik olarak 105 camimizin de temizliğini yaptık. Ramazan aylarında hep birlikte geleneklerimize bağlı olarak her akşam farklı mahallelerimizde iftarlar düzenledik. Birçok yardıma muhtaç ailemizin kapısını çalarak sıcak yemek ikram ettik'' dedi. Başkan Kaplan ayrıca bu güzel organizasyona ev sahipliği yapmanın ve Beypazarı Belediyesi olarak ödüle layık görülmenin mutluluk verici olduğunu belirtti.