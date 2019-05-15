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Beypazarı'nda ahşap bina alev alev yandı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap bina alev alev yandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir ahşap bina alev alev yandı.


Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Beypazarı İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan Çınar Sokakta ahşap bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, üç katlı ahşap binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangının ardından ahşap binanın üst katlarında hasar oluştu.

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