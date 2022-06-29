İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beypazarı'nda Ankarakart kullanımı 1 Temmuz'da başlıyor

Beypazarı-Ankara hattında hizmet veren 22 adet özel toplu taşıma aracında (ÖTA) Elektronik Ücret Toplama Sistemi kurulumu tamamlandı.

Beypazarı ilçesinde 1 Temmuz tarihinden itibaren Ankarakart kullanılmaya başlanacak.


Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankarakart kullanımının kent genelinde yaygınlaşması için çalışmalarını hızlandırdı. Çevre ilçelerde hizmet veren ÖTA'larda Ankarakart kullanımı her geçen gün artarken, 1 Temmuz Cuma gününden itibaren Beypazarı-Ankara hattında hizmet veren 22 ÖTA'da da Ankarakart kullanılmaya başlanacak. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, Ankarakart kullanımının Beypazarı'nda da geçerli olması için araçlarda validatör sisteminin kurulumunu tamamladı. Daha önce Çubuk-Ankara hattında 59, Akyurt-Ankara hattında 37, Elmadağ-Ankara hattında 19, Kahramankazan-Ankara hattında 30, Sirkeli-Ankara hattında 12, Lalahan-Ankara hattında 16, Hasanoğlan-Ankara hattında 18, Oyaca-Ankara hattında 6, Kalecik-Ankara hattında 12, Polatlı-Ankara hattında 35, Polatlı-Haymana hattında ise 3 adet olmak üzere 247 ÖTA'da Ankarakart kullanılmaya başlanırken, 1 Temmuz'dan itibaren Beypazarı ilçesinde 22 ÖTA'nın da eklenmesiyle bu sayı 269'a yükselecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.