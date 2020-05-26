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Beypazarı'nda bir araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araç şarampole yuvarlandı bir kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda araç şarampole yuvarlandı bir kişi yaralandı.


Beypazarı ilçesi Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 06 TSC 43 plakalı araç sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Onur Tekin yaralı olarak kurtarıldı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulans ile Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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