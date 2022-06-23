Beypazarı'nda çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kullanılmayan 2 katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Beypazarı Cumhuriyet Mahallesi Karcıkaya mevkide bulunan kullanılmayan ahşap 2 katlı evde henüz sebebi öğrenilmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ahşap evin her tarafını sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde yangın söndürüldü. Ahşap evin boş olması sebebiyle can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.