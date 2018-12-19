Beypazarı'nda çocuk zabıtalar iş başında

Beypazarı'nda çocuk zabıta uygulaması kapsamında ilçedeki tüm okullardan 2'şer olmak üzere toplam 23 öğrenci, zabıta üniformalarını giyerek denetim yaptı.

Minik zabıtalara öncelikle Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Halkevi Toplantı Salonu'nda eğitim semineri verildi. Seminerde zabıtanın görevleri ve çocukların yapması gerekenler anlatıldı. Çocuk zabıtalardan açıkta satılan sağlıksız yiyecek-içecek maddelerini satın almayıp, alanları da uyarmaları istendi. Ayrıca çocuk zabıtaların görevlerinin yerlere çöp atmayarak, atanları uyarmak, bilinçli bir tüketici olmak ve arkadaşlarına da nasıl bilinçli tüketici olunacağını anlatmak, park, bahçe, mesire yerleri gibi kamuya açık alanlarda gürültü yapmamak, toplumun ortak kullanımına sunulan malzemeleri korumak olduğu belirtildi.

Eğitim seminerinin ardından Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Şeref Kutu'yu ziyaret eden minik zabıtalar, daha sonra pazarı denetledi. Pazar esnafının hazır ol vaziyette karşıladığı minik zabıtalar, denetimlerde gerçek zabıtaları aratmadı. Pazarda satılan ürünlerin nereden geldiğini, ne şekilde üretildiğini ve fiyat etiketlerini denetleyen minikler, birçok ürünü tek tek kontrol ederek, pazar kurallarına ne kadar uyduklarını da tespit etti. Minik zabıtalar, kusur buldukları tezgah sahiplerini sözlü olarak uyardı.

Minik zabıtalardan Ela Çelik, insan sağlığı için zabıta mesleğinin önemine değinerek, "Çocuk zabıta olarak görev yapıyorum. Bunu kendimiz seçtik. Hem arkadaşlarımızın sağlığı hem kendi sağlığımız için bu denetimleri yapıyoruz'' dedi.