Beypazarı'nda çocuk zabıtalar iş başında

Okul kantinlerini denetleyen çocuk zabıtalar, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı da ziyaret ettiler.

Çocukların bilinçli büyümelerini amaçlayan çocuk zabıta uygulaması kapsamında çocuk zabıtalar, AK Partili Beypazarı Belediye Başkanı ve 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden başkan adayı olan Tuncer Kaplan'a ziyarette bulundu. Ziyarette çocuklar, Kaplan'dan çocuklar için yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler alırken, kendi taleplerini de ilettiler. Okul kantinlerini de denetleyen çocuk zabıtalar, mevzuat hükümlerine uygun olmayan gıdaların bulunup bulunmadığı, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat ve etiketler, ambalajların uygunluğu ve genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ederek, çalışanları da eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyardılar.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Minik zabıtalarımızın ziyareti beni fazlasıyla mutlu etti. Belediye olarak çocuk zabıta ve Çocuk Meclisi gibi uygulamalarımızla çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Çocuklarımız sadece kendilerini bilinçlendirmekle kalmıyor, arkadaşlarının ve ailelerinin de alışverişlerinde hangi konulara dikkat etmeleri gerektiğini onlara aktarıyor'' şeklinde konuştu.