Beypazarı'nda dolu dolu 'Kızak Şenliği'

Beypazarı Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği ‘Kızak Şenliği' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Beypazarı'nda karın tadını doyasıya çıkardı. 1670 rakımlı Beypazarı Kirazyanı mevkiine çocuklarıyla gelen binlerce vatandaş; kartopu oynadı, kardan adam yaptı, kızak kaydı.

Kızak kaymanın dışında, sahne oyunlarının da olduğu etkinlikte mehteran gösterileri, atlı gösteriler, çocuk oyunları ve ödüllü yarışmalar gerçekleşti.

Şişme botlarıyla tepeye tırmanan vatandaşlar çocuklarıyla karda kayarak doyasıya eğlendi. Şişme bot ve kızak dışında farklı yöntemler deneyenler de sinilerle ve naylon leğenlerle kayarak şenliğe renk kattı.

Şenliğe katılan misafirlere Beypazarı Belediyesi tarafından döner ekmek ve çay ikramı yapıldı.

Yollar kilitlendi

Yöre halkının dışında çevre il ve ilçelerden yoğun katılımın olduğu şenlikte zaman zaman araç trafiği nedeniyle yollar geçici süreyle kilitlendi.

Her yıl bölgede geleneksel olarak kızak şenliği düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Şenliğimize gösterilen ilgiden dolayı çok memnunuz. Binlerce yaşlı ve genç insan buraya gelerek kızak kaymanın tadını çıkarıyor. Gelen vatandaşlarımız aileleriyle eğlenerek burada mangallarını yakıyor, pikniklerini yapıyor, kızaklarını kayıyor ve güzel bir gün geçiriyor" diye konuştu.