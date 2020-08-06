Beypazarı'nda en kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “Tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından Ankara'nın Beypazarı ilçesinde de denetimler başladı.

Bu kapsamda pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetimler yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. Denetimlere İlçe Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelge kapsamında ülkemizin her yerinde olduğu gibi bizler de ilçemizde en kapsamlı korona virüs denetimlerimizi gerçekleştirdik. Denetimlerimizde esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiği vurgulayarak denetimlerimizi yaptık” dedi.