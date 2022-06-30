Beypazarı'nda evleri ve ekili araziyi sel vurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası sel meydana geldi. 4 ev ve ekili araziler sular altında kaldı.

Beypazarı ilçesinin Yukarıulucak Mahallesi'nde Hüseyin Kılıç, Emin Kızılalp, Mehmet Demiroğlu ve Erhan Kızıalp'e ait 4 evi su bastı. Ayrıca Kayıovası Mahallesi'nde bulunan tarlalar da sel suları altında kaldı. Yeşil soğan, kırmızı pancar ve havuç ekili tarlalarda büyük hasar oluştu mahsul zarar gördü.

Beypazarı İlçe Tarım Müdürü Adem Büyükhan, selin vurduğu mahallerde incelemelerde bulunduklarını havanın kararmasından dolayı tarımsal zararın tespitlerinin ertesi gün devam edeceğini belirtti.