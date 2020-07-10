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Beypazarı'nda iş yerleri ile pazar ve toplu taşıma araçlarında denetim

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında denetimler gerçekleştirildi.


Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genelgeye göre kahvehane, restoran, berber, pazar yerleri ve toplu taşıma araçları gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetim yaptı. Denetimlerde işletmelerde maske, hijyen ve oturma mesafeleri başta olmak üzere ruhsat, gıda son kullanım tarihleri, ürün gramajları, fiyatları ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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