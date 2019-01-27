Beypazarı'nda Kızak Şenliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ‘Kızak Şenliği' etkinliği düzenlendi. Yetişkinlerin çocukluklarına döndükleri, çocukların sömestir tatilinin keyfini çıkarttığı şenlikte Beypazarı ilçesi, çevre il ve ilçelerden ziyaretçi akınına uğradı.

Beypazarı Kirazyanı mevkinde gerçekleştirilen şenlik sabah saat 11.00'da başladı. Pazar tatilini ve sömestir tatilini değerlendirmek isteyen aileler, Beypazarı'na akın etti. Havanın da güzel olması kayak şenliğinin tadını bir üst seviyeye taşıdı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, gerçekleştirilen etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Kızak Şenliği, güzel Beypazarı'mızda 2014'ten beri süregelen bir etkinlik. İnsanların kış günü evlerinde daralıp, bunaldıktan sonra böyle bir etkinlik gerçekleştirmesi güzel oluyor. Beypazarı'nda kar olmayan bir alan yok şu an. Geçtiğimiz yıllara göre katılım daha fazla, sebebiyse havanın güzel olması” ifadelerini kullandı.

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere işaret eden Kaplan, “İnşallah önümüzdeki yerel seçimler ülkemize, ilçemize hayırlı olur. Şayet yeniden seçilirsek çok önemli projelerimiz var. Bu projeler arasında Beşiktaş Spor Kulübünün gerçekleştireceği çok muhteşem bir proje var. Profesyonellik adına çok güzel altyapılar oluşacak” diye konuştu.

Ankara merkez ve çevre illerden gelen vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı. Beypazarı'na akın eden aileler, büyük, küçük demeden; şambreller, belediyenin dağıttığı kızaklar, naylon torbalar ve şişme yataklarla kayarak doyasıya eğlendi.

Ankara'dan 8-9 araba birlikte geldiklerini belirten Erkan Uludağ, “Şehirden stresten uzak bir gün geçiriyoruz. Pazar gününün tadını, keyfini çıkarıyoruz. Şenliğin sonunda da mangalımızı yakıp bugünü daha da güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Sömestre tatilinden faydalanan Berk Yiğit (12), “Bu etkinliğin her yıl olmasını isterim. Çok eğlendim, çok terledim ama üşümüyorum. Kaymak çok eğlenceli” dedi.

Etkinlikte ufak tefek sakatlanmalar da yaşandı. Alınan bilgiye göre, 25 kişinin ayak burkulması sonucu hastaneye gittiği öğrenildi.