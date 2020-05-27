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Beypazarı'nda köpeğe çarpmamak için araç takla attı: 1 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Beypazarı'nda Uruş yolu Marangozlar Sanayii Sitesi altında anayolda seyir halinde giden 06 GF 874 plakalı aracın önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Araçtan yaralı olarak kurtarılan sürücü olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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