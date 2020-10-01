İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beypazarı'nda korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı’nda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği denetlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge çerçevesinde Beypazarı'nda faaliyet gösteren iş yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilip edilmediği denetlendi.


Denetimlere Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, kamu kurum müdürleri, ilgili oda ve müdürlük temsilcileri ile kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.