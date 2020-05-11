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Beypazarı'nda otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Başaağaç Mahallesi'nde bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonrasında motosiklette bulunan iki kişi yola savrulurken motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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