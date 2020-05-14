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Beypazarı'nda sahte tereyağı iddiası

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir araçla gezerek tereyağı satan kişilerin halkı dolandırdığı iddia edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir araçla gezerek tereyağı satan kişilerin halkı dolandırdığı iddia edildi.


Olay, geçtiğimiz günlerde Beypazarı'nda yaşandı. Beyaz bir araçla gezerek Bolu Seben'den geldiğini söyleyen kişilerin Seben tereyağı diye vatandaşa sattıkları yağın sahte olduğu iddia edildi. Tereyağını alan vatandaşlar, ürünün bilinen margarin yağı olduğunu ifade ettiler.


Yetkililer, Ramazan ayında hileli ürünlerin çoğaldığını belirterek, alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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