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Beypazarı'nda trafik kazaları nedeniyle yol kapandı

Beypazarı-Ankara karayolu 52.

kilometresi, buzlanma yüzünden yaşanan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapandı.


Beypazarı-Ankara karayolunun 52. kilometresi Karayolları Beklemesi'nde buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. 1 saat kadar trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun diğer şeridi karşılıklı araç trafiğine açılırken, kazaların meydana geldiği Beypazarı-Ankara istikametinde yol halen kapalı durumda. Meydana gelen kazalarda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

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