Beypazarı'nda trafik kazaları nedeniyle yol kapandı

kilometresi, buzlanma yüzünden yaşanan trafik kazaları nedeniyle trafiğe kapandı.

Beypazarı-Ankara karayolunun 52. kilometresi Karayolları Beklemesi'nde buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. 1 saat kadar trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun diğer şeridi karşılıklı araç trafiğine açılırken, kazaların meydana geldiği Beypazarı-Ankara istikametinde yol halen kapalı durumda. Meydana gelen kazalarda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.