Beypazarı'nda turistik tesislerde korona virüse karşı dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede faaliyet gösteren turistik tesislerin ortak kullanım alanları, mutfak, masa, sandalye ile açık alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını yaparak sterilizasyon işlemlerini gerçekleştirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ''Hijyen her zaman ve her koşulda önceliğimiz olmuştur. Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse karşı etkin bir mücadele ortaya koyan ekiplerimiz sürecin başından beri büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek çalışmalarını sürdürüyor. Tüm birimlerimizle teyakkuz halinde ve işimizin başında olarak dezenfekte işlemlerini hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemizdeki tesislere konuk olan misafirlerimize hijyenik bir ortam sağlamak adına işletmecilerimize desteğimiz sürecek'' dedi.