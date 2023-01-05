Beypazarı'nda Yaşlı ve Engelli Bakımevi açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Beypazarı'nda 6 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 48 odadan oluşan ve 96 kişi kapasiteli ‘Engelli ve Yaşlı Bakımevi' projesini hayata geçiriyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Beypazarı ilçesinde bakıma ve sosyalleşmeye ihtiyacı olan vatandaşlar için ‘Beypazarı Engelli ve Yaşlı Bakımevi' projesini hayata geçiriyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden tesis, Beypazarı Avyaşık Mahallesi TOKİ Blokları yanında bulunan arazide 6 bin 200 metrekarelik alana inşa ediliyor. 48 odalı olması planlanan tesis, 96 kişi kapasiteli olarak hizmet verecek.

Yaşlı vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve sosyal izolasyonlarını önlemek amacıyla, psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, sosyal kültürel faaliyetler, boş zaman uğraşıları ve sağlık hizmetleri ile yaşlı vatandaşların hizmetine sunulacak. Bakımevinden işitme, görme ve ortopedik engelli vatandaşlar yararlanabilecek. Yapılan bakımevi ile aynı zamanda Beypazarı ve çevre ilçelerin önemli bir ihtiyacı da karşılanmış olacak.