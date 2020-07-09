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Beypazarı'nda yatırım atağı

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Polat, Beypazarı’nda yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Polat, Beypazarı'nda yapımı devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.


Heyet, ilk olarak Ankara Üniversite Beypazarı Meslek Yüksekokulu yanında yapımına devam edilen 200 kız, 200 erkek öğrenci kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu inşaatını yerinde inceledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan ve kullanım ömrünü tamamlamak üzere olan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesisleri ile Oğuzkent mevkiinde bulunan sentetik çim sahada inceleme yapıldı. Ardından ilçede yapılması planlanan içerisinde kapalı spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları, antrenman sahaları, çim saha, yürüyüş yolları ve birçok spor donatısı bulunacak olan yeni spor kompleksi alanında incelemelerde bulunuldu.

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