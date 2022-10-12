Beypazarı'nda yer altı çöp konteynerleri ile koku ve bakterilerin önüne geçiliyor

Beypazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından ürettiler jaklı yer altı çöp konteynerleri sisteminin kurulumu gerçekleştirildi. Yer altı konteyner sistemi uygulamaları kapsamında ilerleyen süreçte çeşitli noktalara ilk etapta 25 adet yeni jaklı yer altı çöp konteyneri yerleştirilecek.

Biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, “Yer altı çöp konteyneri sistemiyle kent estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önlemeye çalışıyoruz. Yer altı çöp konteynerleri sağladığı hijyenin yanında kullanım ömrü nedeniyle tasarruf sağlayacak. Modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku ve bakteri oluşumu gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilecek” ifadelerini kullandı.