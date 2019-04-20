Bilal Erdoğan'dan, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğine ziyaret

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde düzenlenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” açılışı için bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğini ziyaret etti. Erdoğan ve heyetini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Dernek Başkanı Atamşa Dursunov, derneğin yönetim kurulu üyeleri ile Ahıskalı Türklerin dünyaca ünlü sporcuları İsa Mambetov ve Şaban Şadmanov birlikte karşıladılar.

“Ahıskalılar vatanları ellerinden alınmış Müslüman Türklerdir”

Topçu kendisinin de 93 muhaciri Ahıskalı Türk bir ailenin çocuğu olduğunun altını çizerek “Ahıska 2700 yıllık kadim Türk toprağıdır. Ahıskalı Türkler, Çarlık dönemi savaşları ve Stalin zulmü ile 1944 sürgünü neticesinde soykırımlara tabi tutulmuş, Türkiye dışında 8 ülkede daha dağınık bir şekilde yaşamaya mecbur bırakılmış adı Türk olan soydaşlarımızdır, vatanları ellerinden alınmış Müslüman Türklerdir” dedi.

“Sayın Erdoğan ziyaretleri ile kardeşlerimizi çok sevindirdi”

Ahıskalıların Türkiye'yi anavatan olarak gördüğünü belirten Topçu “hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımızın da özel ilgi ve destekleri sayesinde birçok sorunları çözülmekte. Sayın Bilal Erdoğan tarafından derneğin ziyaret edilmesi kardeşlerimiz için çok ciddi moral ve motivasyon olmuştur. Kendileri tek tek soydaşlarımızla uzun uzun sohbet ettiler. Hastası, sorunu olanları dinleyip bizzat not aldılar. Sayın Erdoğan'a, Kırgız kardeşlerinin sürgün zamanında ekmeklerini kendileri ile nasıl paylaştıklarını anlattılar. Sayın Bilal Erdoğan Bey'in yoğun programına rağmen bu samimi ziyareti kardeşlerimizi hem çok memnun etti, hem de çok duygulandırdı” diye konuştu..

“Ahıskalı kardeşlerimiz nerede varsa sağlamdır, dürüsttür ve çalışkandır”

Bilal Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerine destek olduğunun ve olmaya devam edeceğinin altını çizerek ”dünyanın neresinde bir Ahıskalı varsa hiç düşünmeden, tereddüt etmeden sırtınızı ona emanet edebilirsiniz. Ahıskalı kardeşlerimiz nerede varsa sağlamdır, dürüsttür ve çalışkandır. Her zaman devletine, milletine ve dostlarına sadıktır. Bunun için ben hep Ahıskalı kardeşlerimizi takdir ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Dursunov ise Ahıskalılar'a desteklerinden ve problemlerinin çözümü yolunda atılacak adımlardan ötürü Kırgızistan'da yaşayan tüm Ahıskalılar adına Yalçın Topçu ve Bilal Erdoğan'a teşekkür etti.