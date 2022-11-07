Bilecik İnhisar Tarpak Barajı sulaması tamamlanarak hizmete alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Bilecik'in İnhisar ilçesinde yapılan "Tarpak Barajı Sulaması” inşaatının tamamlanarak hizmete alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, Bilecik'e yaptığı yatırımlarla bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu çerçevede İnhisar'a bağlı Tarpak Köyünde 5 bin 250 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan "Bilecik İnhisar Tarpak Barajı Sulaması” inşaatının tamamlanarak hizmete alındığını bildiren DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, şunları aktardı:

"Proje ile birlikte İnhisar İlçesi Tarpak Köyünde 5 bin 250 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 4 bin 500 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 23 milyon 625 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili DSİ'den yapılan açıklamada, Bilecik İnhisar Tarpak Barajı Sulaması işi çerçevesinde toplam ana boru hattı ve yedeklerde olmak üzere 6 bin metre çelik boru ve 24 bin metre HDPE borunun döşendiği, 3 basınç kırıcı, 115 su alma, 30 hava, 6 hat kapama ve 62 tahliye olmak üzere 216 vana ile 33 ayrım yapısı ve 1 debimetreyle birlikte toplam 250 sanat yapısının tamamlandığı kaydedildi.