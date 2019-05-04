Bilge Türk ve Dönence Dergileri Bilgi Yarışması Büyük Finali yapıldı

Birçok partilinin ve teşkilatın katıldığı bilgi yarışması yoğun ilgi gördü.

Büyük finalde, salondaki kalabalığa seslenen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, yarışmanın yapıldığı tarihin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Bilgi yarışmamızın finali için ise kutlu bir gün olan 3 Mayıs'ı belirledik. Çünkü 3 Mayıs Milliyetçiler Günü Türk gençliğinin haksızlığa, hukuksuzluğa, devletin milletten koparılmasına karşı giriştiği milli bir harekettir. Türk milliyetçiliği mefkûresinin yılmaz yiğitleri milliyetçi olmanın bedelini zindanlarda ödemişlerdir. Böyle bir günde milliyetçi Türk gençlerinin Türk milli kültürünün şahikaları olan eserleri konu alan dergiler üzerine bilgi yarışmasına katılmaları ayrıca anlamlıdır.”

“Sonuç ne olursa olsun, kazanan Ülkü Ocaklarıdır” diyen Genel Başkan Ateş, yarışmacılara şöyle seslendi: “İki aşamalı bir yarışmadan geçerek önce illerinizde, sonra bölgelerinizde birinci olarak finale gelmeye hak kazandınız. Bugün alacağınız sonuç her ne olursa olsun büyük bir takdir ve tebrikei hak ettiniz. Elbette yarışmanın sonucunda bir kazanan olacak ancak unutmayınız ki Allah'ın yolunda Resul'ün izinde, milletin hizmetinde bir ülkücü olmaktan daha büyük hiçbir paye yoktur.”

Birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ve tüm finalistlere Ülkü Ocakları yayınlarından hediye edilen Türkiye finalinde; İstanbul Ülkü Ocaklarından Yakup Gültekin birinci, Karaman Ülkü Ocaklarından Alper Karataş ikinci, Kastamonu Ülkü Ocaklarından Sefa Cebeci üçüncü oldu.