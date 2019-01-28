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Bilgi Serüveni kitabı okuyucuyla buluştu

Yakın zamanda hayatını kaybeden Prof.

Dr. Necat Öner'in “Bilgi Serüveni” adlı son eseri okuyucu ile buluştu.


Bilgi Serüveni adlı eserde, Prof. Dr. Öner, bilgi sorunu ve bilgi konusunun, insan ile toplum hayatında birbiriyle ilişkili kavramlarını felsefeci bakış açısıyla ele aldı. Bunun yanı sıra eserde, bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğunu, bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığına cevap aradı. Kültür, medeniyet, bilginin kaynağı-değeri, bilgi edinme yolları, bilgi türleri, bilim sınıflamaları; zihniyet, özgürlük, sorumluluk, otorite gibi kavramlar ise kitap içerisinde incelenen diğer konu başlıklarını oluşturdu.


Kitap sadece Türkçe değil İngilizce çevirisi ile de okuyuculara sunuldu. İngilizce çevirisini Muhammet Enes Kala ve Buğra Kocamusaoğlu gerçekleştirdi. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan esere ulaşabilir.

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