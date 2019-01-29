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Bilginin Serüveni kitabı okuyucuyla buluştu

Yakın zamanda hayatını kaybeden Prof.

Dr. Necat Öner'in “Bilgi Serüveni” adlı eseri okuyucuyla buluştu.


Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın yayımladığı Bilginin Serüveni adlı eserde, yakın zamanda hayatını kaybeden bilim insanı Prof. Dr. Necati Öner, bilgi sorunu ile bilgi konusunu temel alarak insan ve toplum hayatında birbiriyle ilişkili kavramları bir felsefeci bakış açısıyla değerlendirdi. Bunun yanı sıra eserde bilginin ne olduğu, nasıl oluştuğu, bilgi edinirken zihin fonksiyonlarının nasıl bir rol oynadığı sorularına cevap arandı. Kültür, medeniyet, bilginin kaynağı, değeri, bilgi edinme yolları, bilgi türleri, bilim sınıflamaları; zihniyet, özgürlük, sorumluluk, otorite gibi kavramlar da ele alınan diğer konular arasında yer aldı.


Muhammet Enes Kala ile Buğra Kocamusaoğlu'nun İngilizce çevirisini birlikte yaptığı kitap, Türkçe ve İngilizce olarak tek kitap halinde yayımlandı.


141 sayfalık Bilginin Serüveni adlı eser, Ankara Balgat'taki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı binasında ve Kızılay Kitap Satış Bürosunda satışa sunuluyor. Kitapseverler, https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/ adresindeki e-mağazadan da esere ulaşabilecek.

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