Bilim insanı Aliusta geliştirdiği besin takviyesiyle hastaların umudu oldu

Bilim insanı 28 yıllık eczacı Reyhan Aliusta, meslek hayatının son 12 yılını yurtiçi ve yurt dışında besin takviyesi üzerine çalışmaya ayırdı. Özellikle bağırsak hastalıklarının tedavisi üzerine çalışan Aliusta, “Akavital” isimli bir ürün çıkardı. Akavital isimli gıda takviyesi başta bağırsak hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa şifa olacak. Akasya Gamı ve D3K2 ve C vitamini içeren formül bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle koronaya karşı en büyük savaşçılardan biri olacak ürün, kronik ve immün sistem, psikolojik ve nörolojik birçok hastalığın tedavisine destek olacak.

Hayata geçirdikleri ürünün yerli ve sağlığa uygun olduğunu belirten Reyhan Aliusta, “Ürünümüzün içerisinde üç ana etken madde bulunmaktadır. Kesinlikle içerisinde ağır metal ve kortizon yoktur. Yüzde yüz yerli bir üründür. Akavital'i bağışıklık sistemini güçlendirmek için kilosuna uygun dozu ayarlayarak 3 ile 6 ay boyunca kullandırıyoruz. Bağışıklık sistemi güçlenen hasta iyileşmeye başlıyor. Bu ürünün hiçbir yan etkisi yok, aksine hastanın metabolizması hızlanıyor ve kendini iyi hissediyor. Hastalıklara karşı vücudu daha dirençli oluyor. Genellikle ilk 15 günde hastalıkla alakalı olarak olumlu geri dönüşler alıyoruz” dedi.

Ayrıca Aliusta, ürünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna da vurgu yaptı.