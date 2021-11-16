Bilim Kurulu Üyesi İlhan:

Dr. Mustafa Necmi İlhan, son bir haftadır günlük vaka ve vefat sayısında yaşanan düşüş hakkında, “Aslında bir günlük düşüş de değil bu. Hep plato çizdi, sabit kaldı. Sonra aşağıya doğru yönelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde 20 binlerin altını görürüz. Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim” dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Dr. Mustafa Necmi İlhan, son bir haftadır günlük vaka ve vefat sayılarındaki aşağı yönlü seyrin mutluluk verdiğini, vatandaşlar önlemlere ve aşılama programına uydukları sürece kısa sürede bu sayıların daha da aşağı inmesini umut ettiklerini söyledi. Prof. Dr. İlhan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Son 1 haftadır 20 binlerin başına doğru bir gidişat söz konusu. Tabi inşallah daha da aşağıya gidecek bu rakamlar. Şu an için baktığımızda bu rakamların aşağı doğru gitmesindeki en büyük etkenin aşılama olduğunu söylememiz mümkün. Zira hepimiz görüyoruz, 2 doz aşılamada neredeyse yüzde 80 seviyesine gelmiş durumayız. Üçüncü doz aşısı olan vatandaşlarımız da var. Ancak tabi hatırlatma dozu sırası geldiği halde aşı olmayan vatandaşlarımız da var. Dünyada da böyle görülüyor. Aşılanma oranı yüksek olan ülkelerde vaka sayılarının aşağı doğru yöneldiğine şahit oluyoruz. Ancak şöyle bir konuyu da söylemeden geçmemek gerekiyor. Aşılama olsa da kurallara uyulmayan ülkelerde maske takılmayan, kapalı alanlarda çok yoğun olarak bir araya gelinen ülkelerde, hijyene dikkat edilmeyen ülkelerde vaka sayıları düşmediği gibi hatta yukarı doğru da tırmanışa geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

“Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim”

Avrupa dahil olmak üzere bir çok ülkede günlük vaka sayıları yükselirken Türkiye'de yaşanan düşüşün çok kıymetli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Ben bizim ülkemizdeki aşağı doğru vakaların azalma ivmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Daha önce de hep konuştuk. Aslında bir günlük düşüş de değil bu. Hep plato çizdi, sabit kaldı. Sonra aşağıya doğru yönelmeye başladı. İnşallah önümüzdeki günlerde 20 binlerin altını görürüz. Nasip olur daha sonra 10 binlerin altını da görürüz düşüncesindeyim. Bu rakamların aşağı doğru gitmesinin anahtarının, toplumun kendisi olduğunu da söylemek gerekiyor. Zira geldiğimiz noktada baktığımızda kış dönemi geliyor. Geçen sene ile bu zamanı kıyasladığımızda, geçen sene Eylül-Ekim aylarında Ankara, Ekim-Kasım aylarında İstanbul olmak üzere bütün Türkiye'de çok zorlanmıştık. Aşının olmadığı bir dönemdi ve rakamlarımız çok daha yukarı gitmişti. Hatta aşılama olmasaydı bu rakamların çok daha yüksek olacağını söylemekte mümkün. Aslında 25 binli ve 29 binli rakamları da aşılamaya bağlamak lazım” şeklinde konuştu.

“Rakamların daha aşağı doğru gideceğine ve daha da sevindirici gelişmeler olacağına inandığımı ifade etmek isterim”

Vatandaşların kurallara uyum sağladığına ve bu virüsten el birliği ile kurtuluş olacağına inandığının altını çizen İlhan, “Tabi insanlarımız da korona virüs ile yaşamayı öğrendiler aslında. Ben bakıyorum, evet kurallara uymayan vatandaşlarımız az sayıda da olsa, enfeksiyona sebep de verse genelde vatandaşlarımızın hepsinde maske var. Kalabalıklara girdikleri zaman maske takıyorlar. Alışverişte olsun, otobüste olsun, uçak da olsun her yerde takıyorlar. Ama kurallara uymayan vatandaşlarımız da hali hazırda var. Bu şekilde aşılamanın yüksek gitmesi ile hiç aşı olmamış vatandaşlarımızın aşı olması iki doz aşı olup, üçüncü dozu gelmiş vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu da olmaları ile beraber bu rakamların daha aşağı doğru gideceğine ve daha da sevindirici gelişmeler olacağına inandığımı ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Artık okullarımızda yüz yüze eğitime devam ediyoruz”

6 Eylül itibariyle başlayan ve Cuma günü ara tatil dönemine girilen yüz yüze eğitim sürecinin çok başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden İlhan, “Artık okullarımızda yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Burada hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Sağlık Bakanlığı birlikte çok güzel çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, en uzak yerdeki okullarda bile öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın kurallara uyumunu sağladılar. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nı da buradan tebrik etmek gerekiyor. Keza Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde. Ama en büyük tebriği de çocuklarımıza yapmamız gerekiyor. Çünkü çocuklarımız gerçekten kurallara uyuyorlar” açıklamasında bulundu.

“Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor”

Öğrencilere ara tatil döneminde de dikkati elden bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunan İlhan şunları kaydetti:

“Artık hepimizin korona ile yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Mesela pek çok üniversite kampüsünde, bizim Gazi Üniversitesi de dahil, kampüs girişlerine aşı çadırları kurdular, portatif aşı çadırları kurdular. Sağlık müdürlüklerimiz, tren, vapur istasyonlarına, otogarlara hatta havalimanlarına aşı istasyonları kurdular. Bunların hepsi hem toplumun bilinçlendirilmesine hem de aşılamanın hızlanmasına vesile oluyor. Hep beraber el birliği ile birlikte üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Bu Kasım ara tatilinde kurallara uymamayı ihmal etmememiz gerekiyor. Evet okullarda kurallara uyuyoruz ama şu an okul dönemi değil deyip gençlerimiz kalabalık alanlarda maske takmadan yoğunlaşırlarsa enfeksiyon riskinin artabileceğini hepimiz biliyoruz. O yüzden bu kazanımlarımızı yitirmemek ve daha da ileriye taşımak için elbette gençlerimiz bir araya gelsinler ama havalar hala güzelken açık alanları tercih etsinler.”