Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: “Salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı”

Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Şu an geldiğimiz noktada yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, korona virüs vaka sayılarında düşen seyri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliği ve devamı için bireysel tedbirlere uyulması, özellikle risk grubunda bulunan büyüklerin hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Bir kere en büyük temennimiz bu bayramda büyüklerimizle bir arada olmak. Ama tabii bazı kuralların da yine geçerli olacağını ifade etmek gerekiyor. Özellikle büyüklerimiz diye söze başladım. Çünkü büyüklerimiz genelde 65 yaş ve üzeri oluyor, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızı ziyarete gittiğimizde onların ya da bizim maske takmamız, kapalı ortamdaysak olabildiğince az kalabalık yapmamız ve onları korumamız gerekiyor. Bu arada özellikle büyüklerimizin aşıları eksikse veya hatırlatma dozlarını olmamışlarsa aşılarını olsunlar. Çünkü salgın hala devam ediyor. Rakamlar aşağı gidiyor. Günlük vefat sayımız 30 civarında ama maalesef bunların içerisinde büyüklerimiz, aşısı eksik olan, kronik hastalığı olan vatandaşlarımız söz konusu” ifadelerini kulandı.

“Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün”

2022 yılının başından bu yana 4 aylık periyodu değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Salgın hala devam ediyor dedik ama salgının etkisinin da azaldığını söylemek mümkün. Dünyanın pek çok yerinde böyle. Farklı olarak bir tek Asya'da, salgının çıktığı yerde yükseklik devam ediyor. Ülkemiz için baktığımızda son 4 aylık tabloyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ocak başında Omicron'un ülkemize yeni gelmesi ile birlikte yaklaşık 65 bin kadar günlük vakamız vardı ve ortalama 141 vatandaşımız vefat ediyordu. Aynı rakam bunu 10 Ocak, 10 Şubat, 10 Mart, 10 Nisan şeklinde hesaplamak gerekirse şubat ayında maalesef Omicron'un da etkisi ile günlük vakalar 98 binleri görmüştü. Daha sonra biliyorsunuz 110 binlere kadar çıktı ve bir günde 264 vatandaşımızı kaybetmiştik tam bundan 2 ay kadar önce. Geçtiğimiz mart ayında aşağı doğru yol alacağını, 2 aylık bir süre içerisinde Omicron varyantının etkisini yitireceğini sizlerle de paylaşmıştık. 29 bine kadar düşen vakalar ve 140'lara kadar düşen vefatlar söz konusu oldu. Şu an geldiğimiz noktada da yaklaşık günlük 5 bin 600 vaka ve 30 kişinin vefat ettiği bir süreçle karşı karşıyayız. Bu bize şunu gösteriyor, evet salgın devam ediyor ama etkisi iyice azaldı. Bu etkinin azalmasının devamını sağlamak da bizlerin elinde” şeklinde konuştu.

“Bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün”

Korona virüsle mücadelede bireysel tedbirlerin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, “Bizim yapmamız gereken şey, malum havalar iyice düzelmeye başladı. Özellikle batı ve deniz kenarı kesimlerde havalar daha iyiye doğru yol alıyor. Kapalı alanların havalandırılmasına dikkat ederek, kapalı alanlarda maske takarak, mesafeye dikkat ederek ve özellikle büyüklerimizin aşılanmasına, hatırlatma dozlarına özen göstererek, bizlerin bu özverili davranışları ile inşallah daha aşağı gidebileceğimizi söylemek mümkün. İnşallah mayıs ayı geldiğinde, bayramda ya da bayram sonrasında, haziran ayı başında daha da iyi rakamları görebileceğimizi söylemek mümkün” açıklamasında bulundu.

“İki ile iki buçuk yıl arasında hakim olma durumu söz konusu oluyor, daha sonra da bulaşın azaldığını geçmişten bildiğimizi söylemek mümkün”

Çok düşük bir ihtimal olsa da hastalığı daha bulaştırıcı veya daha hasta yapıcı hale getirebilecek bir mutant suşun çıkma ihtimali olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, “Şunu ifade etmek gerekiyor. Virüsün çoğalıp çoğalmaması birkaç faktöre bağlı. Bunların bir tanesi yeni bir mutant suşun ortaya çıkma ihtimali. Düşük de olsa yeni çok daha bulaşıcı ya da çok daha hastalık yapıcı bir varyant elbette ortaya çıkabilir. Ama bunun ihtimalinin çok da düşük olduğunu söylemek gerekiyor. Ortalama İspanyol gribi için de bu geçerli, diğer gripler için ya da diğer solunum yolu ile bulaşan büyük hastalıklar için de bu geçerli. İki ile iki buçuk yıl arasında hakim olma durumu söz konusu oluyor, daha sonra da bulaşın azaldığını geçmişten bildiğimizi söylemek mümkün” diye konuştu.

“Üzerinden 6 ay geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarının yapılması ile mücadelede daha başarılı olacağımızı söylemek mümkün”

Salgın her ne kadar etkisini yitirmeye başlasa da bunun aşının da etkisi ile sağlandığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, özellikle 65 yaş ve üzeri bireylerin hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini belirterek, “Elimizde aşı gibi çok büyük bir silahımız var. Bütün dünya yaklaşık 1,5 yıldır aşı silahını kullanıyor. Özellikle risk grubunda olan vatandaşlarımız olmak üzere aşıların yapılması, üzerinden 6 ay geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarının yapılması ile mücadelede daha başarılı olacağımızı söylemek mümkün” dedi.

“İnşallah vefatların hiç olmayacağı bir zamana gidebileceğimizi söylemenin doğru bir yaklaşım olacağını söylemek mümkün”

Korona virüsün bulaş yollarının hala aynı olduğuna dikkat çeken İlhan, kapalı ve havalandırılması mümkün olmayan alanlarda maske ve mesafenin hala hayati derecede öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Biz eğer kapalı alanda birbirimizle mesafeyi koruyabiliyorsak, kapalı alanda havalandırmaya dikkat ediyorsak ya da kapalı alanda çok kısa bir yerde bulunmak zorundaysak örneğin uçak gibi buralarda da maske takarak bu sorunun üstesinden gelebileceğimizi ve rakamların daha da aşağı gidebileceğini söylemek mümkün. Yani bugün 5 bin olan vaka sayılarının binin altını, yüzün altını göreceği, inşallah vefatların hiç olmayacağı bir zamana gidebileceğimizi söylemenin doğru bir yaklaşım olacağını söylemek mümkün ama bunların bizlerin çabası ile olabileceğini bir kez daha ifade etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Okulların bu hafta kapalı olmasının da vakalara olumlu etki yapacağını düşünüyorum”

Bu hafta anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde gerçekleşen ara tatilin de vaka seyrindeki aşağı yönlü ivmelenmeye olumlu etkisi olacağının altını çizen Prof. Dr. İlhan, “Malum bu hafta da okullarımız tatil. Okullarımızın tatil olması da bir avantaj. Ancak çocuklarımız bu süreç dahilinde de okullarında uydukları kuralları, okullarında gösterdikleri özeni bir araya geldiklerinde de göstermeleri doğru bir yaklaşım olacaktır. Havalar güzel, olabildiğince dış mekanlarda bir araya gelmeleri, dış mekanlarda spor faaliyetlerinde bulunmaları hem sağlıkları için hem de riski azaltmak için faydalı olacaktır. Okulların bu hafta kapalı olmasının da vakalara olumlu etki yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.