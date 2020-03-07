“Bilim ve Diplomasi Okulu: Türkiye'nin Yumuşak Güç Yönetimi” eğitimi başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Bilim ve Diplomasi Okulu: Türkiye'nin Yumuşak Güç Yönetimi” başlıklı eğitim, Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) kapsamında, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen “Bilim ve Diplomasi Okulu: Türkiye'nin Yumuşak Güç Yönetimi” başlıklı eğitim Marmara Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.

İlk gün açış konuşmasını Bilim ve Diplomasi Okulu koordinatörlerinden Arzu Al'ın gerçekleştirdiği programda, İstanbul Kültür Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Semahat Demir ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın, “bilim diplomasisi” konulu eğitim verdi.

Programın ikinci gününde “Eğitim Bilimleri Diplomasisi” eğitim programı, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu'nun anlatımları ile devam etti.

Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü kamu diplomasisi faaliyetlerinin daha bilinir hale gelmesini amaçlayan program kapsamında; Türkiye'nin geçmişten günümüze kamu diplomasisi alanında yaptığı atılımlar, kamu diplomasisi politikaları, kamu diplomasisi aracılığıyla Türk kültürünün, sanatının, müziğinin, filmlerinin, biliminin ve diğer özelliklerinin dünyada tanıtılması gibi konular alanında uzman akademisyenler ve bilim insanları tarafından anlatılacak. Bunun yanında, program kapsamında uluslararası ilişkiler, siyasi ilişkiler konularında, bilinçli, bilgi odaklı ve diplomatik yolların kullanımının önemini kavramış, bu alanlarda lider olmayı ve Türkiye'nin siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişimine katma değer yaratmayı hedefleyen bireylerin yetişmesine destek verilmesi amaçlanıyor.

Program ile ilgili konuşan TABİP Kurumsal İletişim Sorumlusu Ahmet Can Turgut, “TABİP olarak Marmara Üniversitesi ile birlikte yaptığımız Bilim ve Diplomasi Okulu ile ülkemizin hali hazırda çok başarılı olduğu diplomasi konularında ve dünyada yeni bir konsept olan ‘Bilim Diplomasisi' konusunda katılımcıların Türkiye'nin yumuşak güç yönetimini örnekler ile görmelerini ve ileride kalifiye birer diplomat olmalarını hedefliyoruz” dedi.

Turgut, “TABİP olarak inandığımız düşünce, başkanımızın da dediği gibi, herkesin birer bilim diplomatı olma potansiyeli. Bu diğer konularda da geçerli. Bu ve benzeri etkinlikler ile hem farkındalık yaratma, hem de ülkemize kalifiye insan gücü yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Bu kapsamda her hafta, Bilim Diplomasisi, Eğitim Bilimleri Diplomasisi, Spor Bilimleri Diplomasisi, Sağlık Bilimleri Diplomasisi, Sinema Diplomasisi, Müzik Diplomasisi, Kültür Diplomasisi, İnsani Diplomasi, İnanç Diplomasisi alanlarında uzman akademisyen ve bilim insanları tarafından eğitimler verilecek. 25 Mart'a kadar sürecek eğitimlerde programı başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecek.