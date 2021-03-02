Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde uygulamaya sokulan Bilinçli İnsanlar Atıksız Konutlar projesi başlatıldı.

Sıfır Atık Pilot Şehir olarak ilan edilen Kızılcahamam ilçesinde yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık birimi tarafından projelendirilen Bilinçli İnsanlar Atıksız konutlar uygulaması Kızılcahamam TOKİ konutlarını Pilot Konutlar olarak ilan ederek çalışma başlatıldı.

Bilinçli insanlar Atıksız Konutlar projesinde TOKİ konutlarında evsel atıklar ve geri dönüşebilir atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşebilir atıklar sıfır atık kapsamında toplama işlemi yapılacak. Evsel atıkları azaltma uygulamasına geçilmesi planlanmakta.

TOKİ konutlarındaki tüm site sakinlerine bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılarak görüş ve tavsiyeleri alınarak Sıfır Atık bilinci yerleştirilmeye çalışılıyor.

TOKİ konutlarında başlatılmış olan bu uygulamada başarılı sonuçlar alınır ise tüm ilçedeki site ve apartmanlarda uygulanması planlanmakta.

İlçe içerisinde evsel atık aracının daha az gezmesi ve atıkların doğru ayrıştırma yapılması için Sıfır Atık müdürlüğü tüm hızıyla çözüm odaklı çalışmakta.