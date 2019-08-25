Bilişim sektörünün devleri Büyükşehirde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çağın gereklerine uygun olarak Ankara'yı bilişimin de başkenti yapacak çalışmalara hız verdi.

Bilişim teknolojileri ve akıllı kent uygulamaları çerçevesinde bilişim sektörünün yerli ve yabancı temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdüren Başkan Yavaş, Ankara'da start up'ları desteklemek, genç beyinlerin yurt dışına göçmesini engellemek için Avrupa'nın ilk accelerator yapısını kuran bilişim sektörünün öncülerinden Mark Elliot ile görüştü. Başkan Yavaş, Başkent'te dijital dönüşümün sağlanması için İskoçya Edinbrough'da yerleşik CivTech in Accelerator programı kurucusu ve Avrupa'nın ilk accelerator (hızlandırıcı) yapısını hayata geçiren Mark Elliott'tan dijital uygulamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ankara'nın bilişim teknolojilerinin ileri seviyeye taşınması için izlenecek strateji, vizyon dokümanı ve iş planı hakkında neler yapılması gerektiği konularında Mark Elliot ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş'a dünyadaki örnekler hakkında detaylı bilgi verildi.

"Middles Brough ve Barbados örneklerinden yola çıkarak global alanda faaliyet yürütebilecek rekabetçi bir bilişim kenti nasıl kurulur? Nasıl işletilmelidir?" konularında deneyimlerini Başkan Yavaş ile paylaşan Elliot'a Başkan Yavaş da, Başkent'te Bilişim Kenti Projesi'ni hayata geçirmek istediğini anlattı.

Görüşmede yazılım geliştiricilerin şirketleşmesinden global pazara nasıl ürün üretir hale getirilebileceğine kadar birçok konu masaya yatırıldı. Başkan Yavaş, günümüz dünyasında hem Ankara'yı geleceğe taşıyacak güçlü ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hem de Ankaralılara hızlı, etkin ve nitelikli hizmet vermeyi sağlayacak dijital dönüşümleri gerçekleştireceklerini söyledi.