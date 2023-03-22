Bilişim Vadisi firmaları Ufuk Avrupa Programı'na dahil oluyor

Bilim ve teknoloji alanında Avrupa Birliği'ni (AB) güçlendirmeyi hedefleyen Ufuk Avrupa Programı'na Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi de katılıyor.

Bilişim Vadisi'nde yer alan firmaların Ufuk Avrupa programından yararlanması amacıyla Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK iş birliğinde Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, Ufuk Avrupa'ya dahil olarak Bilişim Vadisi'nde yer alan firmaların daha fazla uluslararası proje yapmasını hedeflediklerini söyledi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da amaçlarının Bilişim Vadisi'nin potansiyelinin sadece ülke sınırları içinde kalmaması olduğunu kaydetti.