Bilkent Şehir hastanesi'ne ulaşım kolaylığı devam ediyor

Bilkent Şehir Hastanesi'ne yeni otobüs hatları konuluyor.

EGO Genel Müdürlüğü'nün, “112 Ulus-Bilkent Şehir Hastanesi (Ekspres)” otobüs hattını hizmete açmasının ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren Kızılay'dan da ulaşım sağlanacak.

29 kilometrelik yeni güzergahta durak sayısı da artırıldı

EGO Genel Müdürlüğü; Ulus, Kızılay ve Bilkent Şehir Hastanesi arasında durak sayısını da artırarak vatandaşlara doğrudan ulaşım kolaylığı da sağlayacak.

Başkentliler, Bilkent Şehir Hastanesi'nden şehir merkezine gitmek için 112 numaralı otobüs ile şu güzergahı kullanacak:

"-Bilkent Şehir Hastanesi,

-CEPA AVM önü,

-Dikmen Kavşağı (TBMM Durağı),

-Kızılay (GAMA İş Merkezi önü),

-Sıhhıye (Tren Yolu altı),

-Ulus 1. Meclis (Eski Meclis)

Gidiş-dönüş olmak üzere 29 kilometrelik güzergahta Ulus'tan binecek olan yolcular ise,

-Ulus 1. Meclis (Eski Meclis)

-Akköprü (Emniyetin önü),

-Gazi Hastanesi önü,

-AŞTİ,

-Eskişehir Yolu CEPA AVM

önünden binerek Şehir Hastanesi'ne ulaşabilecek.

Her gün 06.30-20.00 saatleri arasında servis

112 numaralı otobüs hattı her gün 06.30-20.00 arasında hizmet verecek.

Yarım saatte bir sefer yapacak olan hat sayesinde vatandaşlar, hem tedavi amaçlı hastaneye ulaşabilecek hem de hasta ziyaretlerini gerçekleştirebilecek.

Yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte;

-CEPA AVM durağından Etimesgut-Sincan-Polatlı bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Akay Kavşağı TBMM durağından Çankaya bölgesinden gelen vatandaşların,

-Kızılay-Sıhhiye-Ulus duraklarından Altındağ-Keçiören-Mamak bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Akköprü durağından Yenimahalle-Keçiören-Sincan Etimesgut bölgelerinden gelen vatandaşların,

-Gazi Hastanesi durağından Emek-Bahçelievler-Beşevler bölgelerinden gelen vatandaşların,

-AŞTİ durağından ise şehir dışından ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların

Bilkent Şehir Hastanesine ulaşımları sağlanacak".