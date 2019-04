Bin Çocuk Anıtpark'tan seslendi

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, Anıtkabir'in yanında bulunan Anıtpark'ta verdiği konserle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocukların, Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda söylediği şarkılara binlerce Ankaralı eşlik etti.

Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl coşkusunu bu yıl Anıtpark'ta yaşadı. 10. yılını kutlayan Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu'nun söylediği barış ve dostluk şarkılarına binlerce vatandaş hep bir ağızdan eşlik etti. Bin Çocuk Korosu "10. Yıl Büyük Konseri"ne, ev sahibi Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yanı sıra TBMM Başkanvekili Levent Gök ve CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım katıldı. Başkan Taşdelen, konser öncesi çocuklara seslenerek, “Sevgili çocuklar, umudumuz sizsiniz, hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, umutla, bilimle Mustafa Kemal'in aydınlığı ile kucaklıyorum.” dedi. Taşdelen, Atatürk'ün "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözlerini hatırlattı.

Dünyada hiçbir önderin ulusunun en büyük bayramlarından birini çocuklara armağan etmediğini ifade eden Taşdelen, “Atatürk'ün Çankaya'sında onun çocuklara verdiği değerin farkında ve bilincinde olarak biz de kendimizi ‘en çok çocukların belediyesi' olarak tanımlıyoruz” diye konuştu. Her türlü saldırıya rağmen hiçbir gücün, hiçbir terör örgütünün ülkeyi bölemeyeceğini ve nereden gelirse gelsin terörün her türlüsünü kınadığını vurgulayan Taşdelen, “82 milyonun ortak kahramanı, bu ülkeyi yoktan var eden Mustafa Kemal Atatürk'ün adı, bu vatanın her karış toprağında var. Atatürk Trakya'nın ayçiçeğinde var, Fırat'ın suyunda var, Çukurova'nın pamuğunda var. Bu ülkeden Atatürk'ün adını silmeye kimsenin gücü yetmez.” dedi. Siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun, oy versin vermesin 924 bin Çankayalının belediye başkanı olduğunu ve Çankayalıları sevdiğini ifade eden Taşdelen, “Sevdiğiniz zaman her işin üstesinden gelirsiniz. Biz bu sevgiyi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt sevgisinden öğrendik. Biz bu anlayışla, tüm insanlarımızı yüreğimize alacağız ve herkesi çok seveceğiz.” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanvekili Levent Gök de çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, “Çocuklarımızı ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk'ün tam karşısında görmekten mutluluk duyuyorum. Bu çocuklarımızın gözlerine baktığım zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün gözleri gibi çakmak çakmak bakan gözlerini görüyorum.” dedi.

Bin Çocuk 23 Nisan'ın yıldızı oldu

Bu yıl kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan “Bin Çocuk Korosu” bu yıl da kutlamaların yıldızı oldu. Çankaya genelindeki 14 okuldan toplam 1057 öğrencinin oluşturduğu koro, 23 Nisan'ı muhteşem bir konserle taçlandırdı. Müzik düzenlemelerini usta müzisyen Abdurrahman Tarikçi'nin yaptığı ve Çankaya Belediyesi müzik eğitmenleri tarafından hazırlanan Bin Çocuk, “23 Nisan”, “İzmir Marşı”, “10. Yıl Marşı” gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livaneli'nin “Ey Özgürlük”, Barış Manço'nun “İşte Hendek İşte Deve” adlı şarkılarını da seslendirdi.

Konserin sonunda Başkan Taşdelen, katılan okulların müzik öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti.