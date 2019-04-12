Çankaya Belediyesinin oluşturduğu ve her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ndaki konseriyle ses getiren “Bin Çocuk Korosu”, bu yıl da 23 Nisan için provalarına başladı.

Çankaya Belediyesince kurulan ve her yıl başta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmak üzere beğeni toplayan gösteriler sunan “Bin Çocuk Korosu”, 23 Nisan provalarına başladı. Çankaya Belediyesinin 23 Nisan etkinlikleri kapsamında konser verecek olan Bin Çocuk Korosu, hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Çankaya'daki 13 ortaokuldan toplam bin 57 öğrencinin oluşturduğu koro, 23 Nisan'ı 1 saatlik muhteşem konserle taçlandıracak.

Müzik düzenlemelerini usta müzisyen Abdurrahman Tarikçi'nin yaptığı ve Çankaya Belediyesi müzisyenlerinin eğitim verdiği çocuklar, konserde “23 Nisan”, “İzmir Marşı”, “10. Yıl Marşı” gibi eserlerin yanı sıra Zülfü Livaneli'nin “Ey Özgürlük”, Barış Manço'nun “İşte Hendek İşte Deve” adlı şarkılarını da seslendirecek. Daha önce Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğin bu yılki adresi ise Anıtpark olacak. Anıtkabir'in yanı başında bulunan Anıtpark'ta saat 17.00'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda şarkılarını söyleyecek çocuklar, finali ise her zaman olduğu gibi Duman'ın “Senden Daha Güzel” adlı parçasıyla gerçekleştirecek.