Binali Yıldırım'dan YHT bilet fiyatlarına ilişkin açıklama

Yalnız abonman kartlarında biraz farklı tarifelere geçmişler, böyle anlıyorum” dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam yapıldığı haberleri ile ilgili konuştu. Yıldırım, “Demiryolları bu konuda açıklama yaptı, o açıklamaya bakarsanız benim anladığım herhangi bir tarifelerde değişiklik yok. Yalnız abonman kartlarında biraz farklı tarifelere geçmişler, böyle anlıyorum. Ben onay makamı değilim” dedi.

TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından YHT'lerin bilet ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, business ve ekonomi bölümü yolculuklarda kullanılan abonman kartlarına ait indirim oranlarında değişiklik yapıldığı ifade edilmişti.