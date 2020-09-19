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Binali Yıldırım'ın test sonucu negatif çıktı

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, PCR test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.


Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 3 Eylül 2020 tarihinde kendisinin ve eşi Semiha Yıldırım'ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Yıldırım, 16 günlük tedavi sürecinin ardından "PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır" notuyla yaptığı paylaşımla korona virüs testinin negatif çıktığını bildirdi.


Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Yıldırım, "Allah hepinizden razı olsun. Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?" ifadelerini kaydederek, eşi Semiha Yıldırım ile simit paylaştığı bir fotoğrafını paylaştı.

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