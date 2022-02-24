Bingöl'de üretilip, Kanada'ya ihraç edilecek

Kanada ve Türkiye'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Van Horne Construction Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, Bingöl'den Kanada'ya mutfak dolabı, banyo dolabı ve ahşap kapı ihraç etmek için mobilya sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Van Horne Construction Limited Şirketi Başkanı Fesih Zeki Mert, ‘Bingöl'ün Mobilya İhracatını Artırmaya Yönelik Değerlendirme Toplantısı'nda, kentte mobilya imalatı sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileriyle bir araya geldi. Binkap Otel'de gerçekleştirilen ve Bingöl'ün mobilya ihracat potansiyelini artırmaya yönelik yol haritası belirlenmesi için düzenlenen toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Bingöl'de bulunan mobilya sektörünün mevcut durumu ve gelecekte nasıl olması gerektiği konusunun değerlendirildiği toplantıda, Mert de tecrübelerini aktardı. Amaçlarının Bingöl ilinde faaliyet gösteren mobilya sektörü firmalarının büyüme ve gelişme potansiyeline yönelik kapsamlı ve çok boyutlu bir strateji ortaya koymak olduğunu aktaran Mert, Bingöl'de üretilen mobilya çeşitlerinin yurt dışına ihraç edilmesine öncülük etmeye hazır olduklarını söyledi.