Bingöl'de uyuşturucudan finans sağlayan terör örgütüne darbe

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Operasyonu"nda 166 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü kırsalında yürütülen "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Operasyonu"nda 166 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak yürütülen "Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu" çerçevesinde Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyetinde dere yatağında 166 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonla terör örgütünün finans sağlaması engellendi.