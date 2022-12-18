Binlerce kilometre uzakta Türkçe konuşulacak

Yunus Emre Enstitüsü, nüfusu 440 bin olan Brunei'de Türkçe ve Türk kültürü eğitimleri vermeye hazırlanıyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkçeye ve Türk kültürüne olan ilginin her geçen gün arttığı Asya kıtasında ir İslam devleti olan Brunei'de faaliyet alanını genişleterek, binlerce Bruneiliyi Türkçe ve Türk kültürüyle bir araya getirmeye hazırlanıyor. Enstitü tarafından Brunei'de Sultan Şerif Ali İslam Üniversitesi (UNISSA) ile yapılan iş birliğinin ardından Brunei Teknoloji Üniversitesinde de Türkçe ve Türk kültürü tanıtılacak.

Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliğinin himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Brunei Teknoloji Üniversitesi arasında mutabakat zaptı imzalandı. İmza törenine Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy ve Brunei Teknoloji Üniversitesi Rektörü Dayang Hjh Zohrah iştirak etti. Büyükelçi Ersoy, “Bu yıl Brunei'de ikinci yükseköğretim kurumuyla mutabakat zaptı imzalandı. Brunei'de gerçekleştirilen bu atılımların gelecekte daha fazla kurumla yapılabilecek iş birliklerine imkan sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu mutabakat zaptının daha fazla ortak eğitim ve araştırmaların yolunu açarak, kurumlara, öğrencilere ve akademisyenlere fayda sağlayacağını vurgulayan Büyükelçi Ersoy, “Bilim adamlarını güçlendirerek inovasyona yatırım yapıyoruz” dedi.

2023 yılında Türkçe kursları başlayacak

Dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan 90'a yakın yurt dışı temsilciliği aracılığıyla Türkçeyi ve Türk kültürünü uluslararası alanda tanıtan Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2023 yılında Brunei Teknoloji Üniversitesinde Türkçe kursları başlatılacak. İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde iki ülkenin akademisyenleri ve öğrencileri dil bilim, sanat, tarih ve kültür alanları başta olmak üzere çok sayıda alanda iş birliği yapılabilecek, iki ülke arasında ortak kültürel projeler ve faaliyetler gerçekleştirilecek.