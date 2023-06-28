Bir anda yanmaya başlayan araç alev topuna döndü

Ankara'da elektrik aksamında meydana gelen yangın bir otomobili küle çevirdi. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre park halindeki bir otomobil, elektrik aksamındaki arıza sebebiyle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

“Bir anda oldu her şey”

Olayın tanıklarından Rukiye Karaş, "Araba bir anda alev aldı. Sahibi yıkatmış gelmiş. Bir an kül oldu. Komşular müdahale etti ama söndürülemedi. İtfaiye ve polis geldi. Camlar patladı. Çok yüksek bir ses çıktı. Bir anda oldu her şey. Aracın sadece iskeleti kaldı. Ölü ya da yaralı hiçbir şekilde olmadı” dedi.