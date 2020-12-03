“Bir Başkadır Ankaram” Sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Ressam Hüseyin Yıldırım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin 101. yılına özel hazırladığı “Bir Başkadır Ankaram” resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Yıldırım'ın Hocası Ressam Hasan Pekmezci, sanatçının yapıtlarında imgelerle umutlarını tuvale yansıttığından söz ederek şunları aktardı: “Resimlerinde kullandığı kapı, kuş ve ağaç motifleri ile Yıldırım, estetik değerlerin yanı sıra düşünsel göndermeler de yapıyor. Kullandığı imgelerle tutsaklığı ve özgürlüğü anlatan Yıldırım'ın yaşamında, kapıların çok önemli yeri olduğunu görüyoruz. Kapıları kimi zaman bir giz, kimi zaman bir tutsaklık, kimi zaman da aynı kapı bir umut olabiliyor. Kapıların gizemini ve tutsaklığını, yeşeren ağaçlar ve kuşlarla özgürlüğü ve umudu sembolize eden sanatçı bu imgelerle geleceğe olan umudunu tuvaline yansıtıyor.”

Resimlerinde yer verdiği güvercin imgesiyle Özgürlük, Barış ve Ankara'yı anlatan Ressam Hüseyin Yıldırım'ın eserleri Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde pandemi kurallarına uygun olarak 2 Ocak 2021 tarihine dek görülebilir.

ÇAnkaya pandemi koşullarında sanatla moral buluyor

Çankaya Belediyesi, Covid-19 koşullarında açık tuttuğu sanat merkezlerinde sınırlı sayıda da olsa sanatsal etkinliklerine devam ederek Ankaralıların sanatsal aktivitelerine destek oluyor.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıldönümü dolayısıyla Ressam Hüseyin Yıldırım'ın eserlerine Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi, ayrıca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan ArtSpace Germany sergisini de Başkentlilerle buluşturuyor.