Bir gün evli kalan çiftin boşanma davası kanlı bitti: 2 yaralı

ve Onur A.'nın boşanma duruşmasında iki tarafın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Ankara Adliyesi ek binası önünde meydana geldi. Zeynep A. ve Onur A. evlendikten sadece bir gün sonra boşanma kararı aldı. Aynı ev içerisinde sadece 1 gün yaşayan çiftin görülen boşanma duruşmasının ikincisinde iki tarafın aileleri arasında kavga çıktı.

Kavgada Onur A., eşi Zeynep A.'nın annesi S.Y.'yi yumrukla darbederken, babası Yılmaz A. da babaanne Zeynep Y.'nin üzerine otomobil sürdü. Zeynep A.'nın kardeşi Yiğit Y. ise Yılmaz A.'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Yılmaz A. ve S.Y., sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yiğit Y. ile kavgaya karışan diğer kişiler, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.