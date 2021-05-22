Bir kanser hastasının mücadelesi

Çünkü şöyle söyleyeyim, sola baktığım zaman araba kullanırken soldan gelen var mı diye göremiyordum. gözlerimde tutulma oluyordu” dedi.

Kınyalı 3 çocuk babası (38) inşaat işleriyle uğraşan, üst çene kanseri tanısı konan Orhan Şimşek sağlığına Ankara'da kavuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi tamamlanan Şimşek, “Bu hastalığın belirtisi şöyleydi, araba kullanırken sol tarafa bakamıyordum. Sol gözümü sağ, sol, yukarı, aşağı yapmam imkansızdı. Çünkü şöyle söyleyeyim, sola baktığım zaman araba kullanırken soldan gelen var mı diye göremiyordum. gözlerimde tutulma oluyordu. Gözüm şişti. gözümde bulanıklık olmaya başladı. Aradan belli bir zaman geçti. Ağrılar daha da çoğalmaya başladı. Konya'da birkaç hastaneye gittim. EMR çektiler, bu hastalık karşımıza çıktı'' diye konuştu.

“Her zaman Allah'ın izniyle bundan kurtulacağıma inandım”

Çok yoğun duygular yaşadığını kaydeden Orhan Şimşek; '' İlk duyduğumda tabii ister istemez insan üzülüyor. Ama yine de Allah'tandır dedik. Öyle kafaya taktığım bir şey olmadı. Elhamdülillah inançlıyız. Çok Şükür. Vay ben yıkıldım, vay ben bittim. Gibi öyle bir duygum olmadı. Her zaman Allahın izniyle bundan kurtulacağıma inandım'' şeklinde konuştu.

Orhan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü.:

''Konya'da birkaç hastaneye gittim. Bizim yapacağımız iş değil dediler. Bize Ankara'yı tavsiye ettiler. Ankara'ya geldim. Murat Hocanın sebebiyle Aydın Hocaya geldim. Öyle tanıştık. Aydın hocayı çok sevdim. Öz abim gibi gördüm. Allah burayı nasip etti. Aydın hocanın tavsiyesi ile biraz kemoterapi aldım. Kemoterapi aldıktan sonra tabii saçım döküldü, sakalım döküldü, bıyık- kaş falan döküldü. Ama gözümdeki ağrı gitti. Sonara görmemezlik, sağa sola bakamamazlık elhamdülillah onlar da gitti. Biraz ufalma oldu. Aydın Hocamız baktı. Ameliyata hazırsın evladım dedi. Allah razı olsun. Hayatıma geri döndüm. Kendisinden Allah razı olsun.''

“Üst çene kanseri sebebiyle tümörün tamamen çıkartılması operasyonunu başarıyla yaptık”

Hastanın tedavi sürecine değinen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar, ''Bu hastamız Konya'dan Üst Çene Kanseri sebebiyle kliniğimize başvurdu. Ameliyat öncesi dönemde hastanın kanser ilerlemesi yaygındı. Göz ve kafa tabanına ilerlemekteydi. Bunun üzerine biz hastamıza ameliyat öncesi kemoterapi şeması uyguladık. Yaklaşık bir ay önce kemoterapisi bitti ve sonrasında ameliyatını planladık. Bu gün ameliyatımızda üst çene kanseri sebebiyle tümörün tamamen çıkartılması operasyonunu başarıyla yaptık. Ameliyatımız bitti. Postop birinci gün yoğun bakımda tutacağız. Klinik takibimizden sonra hastamızı evine sağ salim evine göndereceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Hastanın kazanımları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Aydın Acar; '' Kanserden kurtulmuş olacak, İnsan hayatı için görmesi çok önemli. Ameliyatıyla beraber gözünü koruduk. Sonrasında da takibimizde olacak'' açıklamalarında bulundu.

Ameliyat ederek sağlığına kavuşturduğu hasta üzerinden tüm kanser hastaları için genel bir değerlendirme yapan Prof. Dr. Aydın Acar, ''Bu tip Hastalarımız çok fazla yaygın değil ama kanser hastalarımız var maalesef. Özellikle kanser hastalarımız bu pandemi sürecinde mutlaka kontrol ve takipte olmaları önem arz etmektedir. Aksi taktirde kanserler daha da ilerleyebilir ve cerrahi sınırları geçebilirler” dedi.

Üst çene kanserini ve belirtilerine değinen Prof. Dr. Acar, ''Bu hastalarda özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı, burunda kanama, yüzde şişlikler olabilir. Daha ileri dönemlerde de görme problemleri veya gözünde şekil bozuklukları, ya da daha ilerde boyunda kitle şeklinde ile karşımıza çıkabilmektedirler'' değerlendirmesinde bulundu.

“Bu tip kanser hastalarımızın 5 yıl kontrolümüzde olması lazım”

Ameliyat sonrasını da değerlendiren Prof. Dr Aydın Acar, ''Bu hasta zaten bir hafta 10 günlük bizim takibimizde olacak. Ameliyat sonrası ne yapacağını ne edeceğini biz söyleyeceğiz. Sonrasında özellikle sigara içmeyecek. Alkolden uzak duracak ve bizim takibimizde olacak. Bu tip kanser hastalarımız normal yaşamlarına devam edecek ama yaklaşık 5 yıl bizim kontrolümüzde olması gerekecek. Hastalığın çok sebepleri olabilir. Özellikle sigara, alkol, radyasyona maruziyet, veya genetik ailesel olabilir. Bazen de hiç bir sebebi olmadan Kendini gösterebilir'' şeklinde konuştu.

“Tedavi olmak iyiymiş, ilerletmemek lazım”

Ameliyat sonrası tam sağlığına kavuşan hasta Orhan Şimşek “Elhamdülillah çok şükür. Başarılı bir ameliyat geçirdik. Aydın hocamla görüştüğümüz gibi şükür ameliyatta bir sıkıntı çıkmadı. Allah kendisinden razı olsun. İyi bir ameliyat oldu. Çok İyim, iyi hissediyorum kendimi. Tabi bir hadisi şerif var. ‘İhtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sağlığın kıymeti bilinmezmiş' Tabii şimdi sağlığımıza daha çok dikkat ediyoruz. Daha çok kıymet biliyoruz. Tedavi olmak iyiymiş, İlerletmemek lazım'' dedi.

“Kanser hastalarının doktorunu gerçekten araştırması lazım”

Kendisi gibi Kanser hastalarına tavsiyelerde de bulunan Orhan Şimşek şunları kaydetti:

''Kanser hastalarının şöyle bir şey yapması lazım. Doktorunu gerçekten araştırıp bulmaları lazım. . Mesela biz çok araştırdık. Aydın hocamızı bize tavsiye ettiler. İşte Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik ve gördük. Gerçekten anlattıkları gibi bir insan. Hastane olarak ta çok iyi. Çok memnun kaldık. Ameliyatımızda iyi geçti. İnşallah daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Allahın izniyle kurtuldum diye düşünüyorum. Hocam da öyle diyor zaten. İnşallah daha iyi olacağım.”