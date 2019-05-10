‘Bir Nefes Dede Korkut' Tataristan yolcusu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce bu yıl tiyatro sahnelerine taşınan ‘Bir Nefes Dede Korkut' oyunu Tataristan'da seyirciyle buluşacak.

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün girişimleriyle 2018 yılında Türkiye'nin 17'nci unsuru olarak UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte ortak dosya olarak alınan ‘Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik', sahnelere taşındığı ‘Bir Nefes Dede Korkut' adlı oyunla Tataristan'ın başkenti Kazan'da seyirciyle buluşacak. Geçmişten günümüze birlikte yaşam bilincinin en köklü anlatılarından biri olan ‘Dede Korkut' geleneğini merkeze alarak toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle yola çıkan Bakanlık, oyunun ilk gösterimini 8 Nisan'da Gaziantep'te yapmıştı. Ardından Ankara'da da tiyatroseverlerle buluşturulan İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı ‘Bir Nefes Dede Korkut', sahnelenmekte olduğu Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nin ardından 21-22 Mayıs tarihlerinde başkent Kazan'da tiyatroseverlerle buluşacak.

Dede Korkut Destanı'nın UNESCO listelerine taşınmasına ve ardından tiyatroseverlerle buluşmasına öncülük eden Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Devlet Tiyatrolarınca Tataristan'a taşınan oyunun bu mirasın yaşatıldığı coğrafyadaki ülkelerle kültürel bağların güçlendirilmesine büyük katkı sunacağına vurgu yaptı.