Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerli Düşünce Derneği (YDD) ve Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği'nce (KTKYD) düzenlenen “Bir Vahdet Çağrısı: İsmail Bey Gaspıralı Çalıştayı” başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yerli Düşünce Derneği (YDD) ve Kırım Türkleri Kültür Yardımlaşma Derneği'nce (KTKYD) düzenlenen “Bir Vahdet Çağrısı: İsmail Bey Gaspıralı Çalıştayı” başladı. Ankara'da düzenlenecek olan İsmail Bey Gaspıralı Sempozyumu öncesinde, programa ve hazırlık çalışmalarına ilişkin çalışma kahvaltısı düzenlendi. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin fikir babası eğitimci, yazar ve düşünce adamı Kırım Türk'ü İsmail Bey Gaspıralı'yı farklı yönleriyle anlattı.

Çalıştayda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İsmail Bey Gaspıralı'yı “vahdet adamı” olarak nitelendirerek, “Biz onu bir Türk Milliyetçisi olarak ele alıyoruz ama onun bir hayali de, Dünya Müslümanları Kongresi'ni gerçekleştirmekti” ifadelerini kullandı.

Topçu, Gaspıralı'nın uyanma ve yenilenme ihtiyacı bâriz olan İslâm dünyasının birlik ve ahenk içinde bunu gerçekleştirmesi gerektiğine inandığını ve Büyük Müslümanlar Kongresinin toplanması için ise, Ekim 1907 - Şubat 1908 arasında tam üç kez Kırım ile Mısır arasında gidip geldiğini anlattı.

Topçu, çalıştayın 16 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek sempozyumla devam edeceğini söyleyerek, “Gaspıralı'nın fikirlerinin önemi sadece Türk-İslam Dünyası için olduğu kadar, sömürülen ve ezilen bütün milletler içinde önemlidir. Büyük mefküre insanını anma ve anlama için yapılacak olan bu toplantıyı himayelerine alan Cumhurbaşkanımıza YDD ve program paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

YDD Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise, İsmail Gaspıralı'nın dilde, fikirde, işte birlik fikrinin biraz daha gür bir şekilde duyurmak olduğunu dile getirerek, Yerli Düşünce Derneği'nin kurulduğu günden bugüne kadar kültürel değerlere ve Gaspıralı gibi fikir ve düşünce adamlarına verdiği öneme dikkati çekerek Yerli Düşünce Derneği'nin bu çerçevede gerçekleştirdikleri programlar hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun koordinatörü Prof. Dr. Enver Aydoğan ise, yaptıkları çalışma kahvaltısının sempozyumun hazırlık aşaması olduğunu ifade ederek, “İsmail Bey Gaspıralı'nın, Kırım'ın, Türk dünyasının ve Müslüman toplumların dünü ve bugününe yönelik olarak ortaya koyduğu düşünceler ve gelecek tasarıları teyit edildi. Bu ülkünün gerçekleştirilebilmesi için günümüzde bizlere düşen görev ve sorumlulukların bilincinde olarak çalışmaları sürdürmek gerektiği üzerinde duruldu” diye konuştu.

Çalışma kahvaltısında sempozyum kurullarının işleyişi, akademisyenlerden gelen bildiriler, sempozyumun bilimsel olarak işleyiş süreci ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki program akışı değerlendirildi.

Çalıştaya, YDD Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, YDD Genel Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, İsmail Bey Bey Gaspıralı Çalıştayı Genek Koordinatör ve Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Aydoğan, KTKYD Genel Başkanı ve Dünya Kırım Tatar Kongresi Başkan Yardımcısı Mükremin Şahin, KTKYD Eski Genel Başkanı Tuncer Kalkay, yazar Sadık Yalsızuçanlar, Gazi Üniversitesi Eczacı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi adına Doç. Dr. Kemal Özkurt, Kırım Gençlik Vakfı Başkanı Ümit Şilit, davetliler ve basın mensupları katıldı.