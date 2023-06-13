Bir vaşak daha görüntülendi

Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir ilde, ekiplerin alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında vaşak görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir ilde, ekiplerin alan koruma ve kontrol çalışmaları esnasında Türkiye'de yaşayan beş kedi türünden biri olan vaşak görüntülendiği bildirildi.

Geceleri avlanan vaşağın hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak saklanabilme yeteneğiyle 'ormanın hayaleti' unvanını aldığı hatırlatılan paylaşımda, etçil olan bu türün doğada gözlenmesinin oldukça zor olduğu, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle beslendiği belirtildi.