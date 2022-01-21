Birbirinden değerli yazarlar Pursaklar'da kitapseverlerle buluşuyor

Kitap Günleri Festivali, Türkiye'nin önde gelen yazarlarını Yaşam Merkezinde ağırlamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Pursaklar 1.Kitap Günleri'nin yedinci gününde birbirinden değerli yazar, okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. 14 Ocak tarihine kadar devam edecek olan kitap günlerinde, 105 yayınevinin stant kurduğu, her gün yerel yazarların, ünlü bir yazarların söyleşi ve imza gününe katıldığı festivaller, vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Alişan Kapaklıkaya, Bekir Develi, İhsan Süreyya Sırma, Mustafa Armağan, Selma Argon Ersoy, Kahraman Tazeoğlu'nun söyleşi ve imza günü gerçekleştirdiği Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivallerinde önümüzdeki günlerde Ömer Tuğrul İnançer, Saniye Bencik Kangal ve kapanış programında ise İkbal Gürpınar okurlarıyla buluşacak.

‘‘Pursaklar 1.Kitap Günleri festivalimizi her sene düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz''

Pursaklar 1.Kitap Günlerine her geçen gün ilginin arttığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz kitap almak için değil, değerli yazarlarımızın imza ve söyleşilerine katılmak, çeşitli aktivitelerde yer almak için Yaşam Merkezimizi ziyaret ediyor. Sabah 9'dan akşam 18'e kadar yaşam merkezimizdeki değerli yayınevlerinin kitaplarını, yine yazarlarımızın imza günlerini takip edebilirler. Vatandaşlarımızı kitap okumaya, kitapla iç içe olmaya teşvik eden Pursaklar 1.Kitap Günleri festivalimizi her sene düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz'' dedi.