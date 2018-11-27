BİREKSU, Ankara'da sanat rüzgarı estirdi

Sosyal medya üzerinde 4 yıl önce kurulan ve 50 bin kişiden fazla üye sayısına ulaşan, Türkiye'deki en büyük sanat paylaşım grubu olan Türkiye'nin her bir ilinden katılımcısı olan 200'den fazla sanatçı ve 300'den fazla eser ile büyük bir başarıyı yakaladı. BİREKSU Kurucusu Tuncay Umay, farklı kültürleri, farklı coğrafyaları, farklı düşünceleri tek bir amaç etrafında toplamak istediklerini, sanatın birleştirici gücünü kullanarak mutluluğu bir çatı altında yakaladıklarını belirtti. Umay, BİREKSU'nun ne bir siyasi kimlik, ne bir galerilerin seçici, ayırıcı kimliğini taşımadığını, herkesi kucaklayan yapısıyla bu büyük başarısının altında yatan tek sırrı olduğunu söyledi.

400- 500 kişinin katılımıyla açılışı yapılan sergi, geleceğin sanatçıları küçük çocukların kurdeleyi kesmesiyle ziyarete açıldı. 30 Kasım'a kadar açık olan sergi ziyaretçilerini bekliyor.